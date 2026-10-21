Gia Lai: Lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách

52 dự án chưa khởi công, 31 dự án quá thời hạn

Ngày 21/10, thông tin từ Sở Tài chính cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, Gia Lai còn hơn 50 dự án chưa khởi công, trong đó có 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng. Thành viên gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được mời tham gia tùy theo từng dự án.

Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thuộc danh mục được giao. Đồng thời, tổ đề xuất triển khai phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Việc thành lập Tổ công tác diễn ra trong bối cảnh Gia Lai còn 52 dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa khởi công theo kế hoạch đăng ký, trong đó có 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công. Các dự án này nằm tại 34 xã, phường với những vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật.

Trước thực trạng trên, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ theo dõi thủ tục sang theo dõi kết quả thực tế. Đối với từng dự án, cơ quan được giao nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan hoặc người trực tiếp xử lý, thời hạn hoàn thành và mốc khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa dự án vào hoạt động.

Việc hoàn thành thủ tục, ban hành văn bản hay báo cáo chung chung không được xem là kết quả cuối cùng. Những phần việc pháp luật cho phép thực hiện đồng thời phải được tổ chức song song, chủ động chuẩn bị các điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng kết nối, tránh để dự án phải chờ đợi không cần thiết.

Gắn trách nhiệm với tiến độ, kết quả xử lý từng dự án

Theo quyết định thành lập, Sở Tài chính là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi danh mục dự án, chuẩn bị nội dung họp, tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tháng và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả xử lý công việc được giao.

Lãnh đạo tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan theo lĩnh vực quản lý nhằm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan theo lĩnh vực quản lý nhằm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ dự án. Trong đó, Sở Tài chính rà soát, cập nhật danh mục dự án, làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan; đồng thời tổ chức các nhóm công tác để xử lý thủ tục ban đầu, hoàn thiện điều kiện khởi công và đôn đốc tiến độ các dự án đang triển khai.

Sở Công Thương rà soát các dự án năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi.

Sở Xây dựng giải quyết thủ tục thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, đôn đốc các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các dự án có quy mô lớn, dự án quan trọng, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo theo từng nhóm dự án; làm việc với nhà đầu tư, sở, ngành và địa phương để xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. Tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý công việc lòng vòng hoặc chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Đáng chú ý, kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các dự án được phân công sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI) của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Để tăng cường giám sát, các xã, phường và cơ quan liên quan phải cập nhật tiến độ, khối lượng thực hiện, kết quả xử lý vướng mắc trước 17 giờ thứ Tư hằng tuần. Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh trước 14 giờ thứ Năm. Báo cáo phải nêu rõ những dự án đã khởi công, dự án tạo thêm khối lượng, dự án còn chậm tiến độ, điểm nghẽn chưa được xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn từ phía cơ quan quản lý, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa dự án vào hoạt động theo cam kết. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục có thể được phản ánh qua Cổng Giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai để được tiếp nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết.