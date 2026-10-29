Gia Lai: Lập tổ công tác gỡ vướng, đôn đốc các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính làm tổ trưởng. Ngoài ra, còn có các thành viên gồm thành viên, gồm ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh; bà Nguyễn Như Ý, Phó giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Minh Thảo, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Trần Thúc Kham, Phó giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Văn Hoan, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Lê Anh Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Thái Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Tổ công tác được UBND tỉnh Gia Lai thành lập có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng tại Phụ lục 07 văn bản số 12543/UBND-PVHCC ngày 10/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Đề xuất triển khai phần mềm theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo chung, phân công nhiệm vụ và chủ trì các cuộc họp khi cần thiết; được sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác để thực hiện nhiệm vụ. Sở Tài chính là cơ quan thường trực, giúp tổ công tác chuẩn bị nội dung họp, theo dõi danh mục dự án, tổng hợp báo cáo định kì hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và dự thảo thông báo kết luận.

Các thành viên tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả xử lý các nội dung được giao.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy, nhân sự của các cơ quan có thành viên tham gia để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tổ công tác tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.