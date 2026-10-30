Gia Lai: Lan tỏa tình yêu sách từ cơ sở

Sách trở thành cầu nối khơi gợi niềm say mê khám phá, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và tinh thần tự học trong thế hệ trẻ

Với sự tham gia của đại diện các đơn vị, trường học và thư viện cơ sở khu vực phía Tây tỉnh, chương trình là dịp nhìn lại kết quả hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, từng bước lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tại chương trình, Thư viện Pleiku đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phát triển văn hóa đọc, đồng thời giới thiệu chùm sách “Đại ngàn chạm biển xanh”. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động đọc sách, tìm kiếm cách làm phù hợp với từng nhóm bạn đọc, hướng đến xây dựng môi trường đọc thân thiện, khơi dậy niềm yêu thích sách trong cộng đồng.

Hiện Thư viện Pleiku quản lý nguồn tài nguyên thông tin với hơn 105.000 tên tài liệu, duy trì nhiều hình thức phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của người dân.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ, đơn vị thường xuyên luân chuyển sách, tổ chức thư viện lưu động tại các xã, phường và trường học, tạo điều kiện để học sinh, người dân ở nhiều địa bàn tiếp cận nguồn tri thức phong phú.

Trong năm 2026, Thư viện Pleiku phục vụ hơn 2,7 triệu lượt bạn đọc, luân chuyển trên 3,1 triệu lượt sách, cấp mới 1.700 thẻ bạn đọc. Đơn vị cũng tổ chức và phối hợp thực hiện 32 cuộc tuyên truyền, giới thiệu sách trên địa bàn tỉnh. Những kết quả này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, duy trì hoạt động thư viện và hình thành thói quen đọc sách trong đời sống hằng ngày.

Chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều lứa tuổi tham gia

Đáng chú ý, hoạt động “Giới thiệu sách trực tuyến” và cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo học sinh. Với 43.367 bài dự thi và 347 video giới thiệu sách được ghi nhận, các hoạt động đã tạo không gian để học sinh bày tỏ cảm nhận, chia sẻ những cuốn sách yêu thích, lan tỏa giá trị của việc đọc bằng góc nhìn trẻ trung, sáng tạo.

Qua đó, sách trở thành cầu nối khơi gợi niềm say mê khám phá, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và tinh thần tự học trong thế hệ trẻ.

Song song với các phương thức phục vụ truyền thống, Thư viện Pleiku chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hoạt động truyền thông và quảng bá sách trên môi trường Internet.

Trong năm, đơn vị đã thực hiện 3.110 video giới thiệu sách và sản phẩm truyền thông, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc trong bối cảnh công nghệ số ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống.

Từ không gian đọc tại thư viện, những chuyến xe lưu động đến các nội dung được chia sẻ trên môi trường số, hoạt động phục vụ ngày càng đa dạng, tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận sách và tri thức.

Thư viện Pleiku biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển văn hóa đọc

Đây cũng là hướng đi cần thiết để thư viện thích ứng với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng phong phú, nhất là trong giới trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Pleiku biểu dương các tập thể, cá nhân và cán bộ thư viện cơ sở có thành tích trong công tác phối hợp, phục vụ bạn đọc và phát triển văn hóa đọc.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của các đơn vị, cá nhân đang góp phần đưa hoạt động thư viện ngày càng gắn bó với nhu cầu của cộng đồng.

Từ những chuyến xe thư viện lưu động đến các cuộc thi dành cho học sinh, từ không gian đọc quen thuộc đến những video giới thiệu sách trên môi trường số, mỗi hoạt động đều mở thêm cánh cửa đưa tri thức đến gần hơn với công chúng.

Khi tình yêu đọc sách được bồi đắp qua từng thế hệ, văn hóa đọc sẽ có thêm nền tảng để lan tỏa sâu rộng, góp phần làm giàu tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi mở khát vọng khám phá trong cộng đồng.