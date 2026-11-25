Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030, tỉnh Gia Lai chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong hành trình ấy, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa là một phần quan trọng để mỗi cộng đồng thêm gắn bó với cội nguồn, nuôi dưỡng niềm tự hào và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

Ở làng Đak Hway 2, xã Ya Hội, nghệ nhân Lý Kim Tuyên luôn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ văn hóa của dân tộc Mông. Với ông, tiếng khèn, tiếng sáo, điệu múa hay những món ăn quen thuộc không chỉ là nét sinh hoạt thường ngày mà còn chứa đựng phong tục, tập quán và ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ngày hội di sản văn hóa 2026, Gia Lai quy tụ 23 đoàn với gần 300 nghệ nhân đến từ 47 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Trần Hoàn

Ông cho rằng, muốn văn hóa truyền thống không bị mai một thì trước hết phải khơi dậy tình yêu và niềm tự hào trong chính mỗi người dân, nhất là lớp trẻ. Những làn điệu dân ca, điệu múa, trò chơi dân gian hay cách chế biến món ăn truyền thống cần được duy trì trong đời sống để người lớn có thể truyền dạy, con cháu hiểu và tiếp nối.

Với nghệ nhân Lý Kim Tuyên, giới thiệu văn hóa dân tộc đến với cộng đồng bên ngoài cũng là cách để những giá trị ấy được biết đến rộng rãi hơn. Qua giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, các dân tộc có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi, hiểu nhau hơn và cùng nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc riêng.

Cũng từ mong muốn ấy, nghệ nhân Hà Thị Thắm (SN 1984, dân tộc Thái) cùng các thành viên đoàn nghệ nhân xã Ia Lâu dành hơn một tháng tập luyện những tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống. Từ hát Then, múa cầu bình an của người Tày đến múa khăn thổ cẩm, múa quạt, mỗi lời ca, điệu múa đều gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, sức khỏe và no đủ.

Chị Thắm chia sẻ, được giới thiệu những nét văn hóa của địa phương là niềm vinh dự, tự hào. Những dịp gặp gỡ như vậy còn giúp chị và các thành viên tìm hiểu thêm phong tục, tập quán của những dân tộc khác, từ đó thêm trân trọng sự phong phú trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng

Gia Lai là nơi sinh sống của 47 dân tộc, mỗi cộng đồng mang theo những phong tục, tập quán, tiếng nói và sắc thái văn hóa riêng. Sự đa dạng ấy hiện diện trong tiếng cồng chiêng của người Bahnar, Jrai, Chăm H’roi; trong điệu múa xòe, múa sạp, tiếng khèn Mông, lời hát Then, tiếng đàn Tính hay những làn điệu Bài chòi, Tuồng (hát Bội).

Có những giá trị được lưu giữ trong từng nếp nhà, buôn làng; có những nét văn hóa được thể hiện qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Từ tấm thổ cẩm, chiếc gùi, sản phẩm đan lát đến tượng gỗ, đồ gốm, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn về đời sống và cách ứng xử với thiên nhiên của cộng đồng.

Theo ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku, di sản văn hóa là tài sản vô giá, kết tinh lịch sử, truyền thống, bản sắc và tâm hồn của mỗi dân tộc. Từ tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca, điệu múa đến nghề thủ công, phong tục, ẩm thực đều chứa đựng những câu chuyện riêng, làm nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Ông Tuấn cho rằng, việc tạo không gian để nghệ nhân gặp gỡ, trình diễn và công chúng trực tiếp trải nghiệm di sản góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn văn hóa, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Bảo tồn văn hóa vì thế không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ mà còn là làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi mỗi người dân ý thức được giá trị văn hóa của dân tộc mình, chủ động gìn giữ và trao truyền cho con cháu, bản sắc ấy sẽ trở thành nguồn lực tinh thần, góp phần củng cố khối đoàn kết và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.