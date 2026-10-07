Gia Lai: Lan tỏa câu chuyện tử tế, xây dựng niềm tin trên không gian số

Chuyện tử tế, văn hóa bản địa được lan tỏa trên không gian số

Đều đặn vào mỗi buổi sáng, khoảng 200 suất bánh được trao cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai). Với nhiều học sinh vùng khó, những phần bánh nhỏ không chỉ giúp các em có thêm bữa sáng mà còn là sự động viên trên hành trình đến trường.

Đằng sau những phần quà ấy là câu chuyện về thầy Vũ Văn Tùng (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp) người nhiều năm sử dụng các nền tảng số để chia sẻ hành trình vận động học sinh vùng khó đến lớp.

Tại lễ khai giảng năm học mới vừa qua, tủ bánh mì 0 đồng của thầy Tùng đã trao tặng 15 xe đạp cho học nghèo vượt khó

Những nội dung thầy Tùng đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống, việc học tập của học sinh và những nỗ lực của giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Những câu chuyện giản dị ấy đã kết nối cộng đồng, giúp nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của học sinh và chung tay hỗ trợ.

“Những nội dung tôi chia sẻ trên nền tảng số đã tạo sự lan tỏa rộng lớn trên khắp mọi miền, tạo sự đồng cảm và kết nối những tấm lòng. Qua đó, các em học sinh vùng khó nhận được sự giúp đỡ, có điều kiện học tập tốt hơn”, thầy Tùng chia sẻ.

Từ sự kết nối đó, mô hình “Tủ bánh 0 đồng” được duy trì với khoảng 200 suất bánh mỗi buổi. Đầu năm học 2026, 15 xe đạp tiếp tục được trao cho học sinh; nhiều em nghèo vượt khó nhận học bổng “Điểm tựa nhân ái”. Những năm qua, thầy Tùng còn kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 31 mô hình sinh kế cho các gia đình học sinh.

Sau lễ khai giảng, thầy Tùng tiếp tục phối hợp với chính quyền thôn Bi Giông (xã Pờ Tó) tao tặng vật nuôi sinh kế cho học trò nghèo vượt khó

Không chỉ lan tỏa những câu chuyện về giáo dục, nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Gia Lai đang sử dụng mạng xã hội để giới thiệu văn hóa, phong tục và đời sống của cộng đồng các dân tộc. Anh Phạm Quốc Anh, trú tại xã Phú Thiện, thường thực hiện các video giới thiệu phong tục, văn hóa của đồng bào Jrai tại địa phương.

“Tôi mong muốn chia sẻ cuộc sống hằng ngày về những phong tục như bắt chồng, rước rể, lễ cưới hỏi của đồng bào nơi mình sinh sống. Qua đó, tôi muốn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của người dân địa phương”, anh Quốc Anh chia sẻ.

Cũng tại Phú Thiện, trang Facebook “Công an về làng” do Công an xã xây dựng thường xuyên đăng tải những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bám làng, sát dân, học tiếng Jrai và tham gia các hoạt động đời thường cùng người dân.

Từ một người thầy, một nhà sáng tạo nội dung đến một trang thông tin của lực lượng Công an, cách kể chuyện có thể khác nhau nhưng đều cho thấy mạng xã hội có thể trở thành một kênh lan tỏa những giá trị tích cực.

Xây dựng “hộ chiếu Gia Lai” trên mạng xã hội

Nếu một câu chuyện tử tế có thể lan truyền nhanh trên mạng xã hội thì tin giả, thông tin sai lệch, nội dung độc hại hay những thủ đoạn lừa đảo cũng có thể lan truyền với tốc độ tương tự. Đây là một trong những vấn đề được Công an tỉnh Gia Lai đặt ra tại Hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số”.

Gia đình anh Phạm Quốc Anh thường thực hiện các video giới thiệu phong tục, văn hóa của đồng bào Jrai tại địa phương

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên không chỉ là những người có sức ảnh hưởng mà còn là những chủ thể có trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi bài viết, video, hình ảnh đăng tải đều có thể góp phần định hướng nhận thức và hành vi xã hội. Để xây dựng niềm tin trên không gian mạng, trước hết thông tin phải được “kể đúng” bằng những dữ liệu đã được kiểm chứng; “kể hay” bằng hình thức sáng tạo, gần gũi và “kể đẹp” bằng trách nhiệm, lòng nhân ái, sự tôn trọng cộng đồng.

Trước đó, vào năm 2025 Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” từ Hội nghị KOL, quản trị viên lần thứ nhất. Sau một năm, Công an tỉnh đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp liên quan đến các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật để xử lý.

Bên cạnh đó, các nhà sáng tạo nội dung còn tham gia tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; lan tỏa thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội và quảng bá hình ảnh, du lịch Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao việc kết nối các bạn trẻ, nhà sáng tạo nội dung cùng xây dựng những sản phẩm số nhằm quảng bá du lịch, văn hóa và đời sống của người dân, mảnh đất Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn xây dựng “hộ chiếu Gia Lai” trên mạng xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà sáng tạo nội dung cùng xây dựng một “hộ chiếu Gia Lai” trên không gian mạng, qua đó quảng bá hình ảnh địa phương một cách sinh động, gần gũi và có sức lan tỏa hơn nữa.

Tuy nhiên, cùng với sức lan tỏa, các nhà sáng tạo nội dung cũng cần ý thức rõ trách nhiệm đối với những gì mình đăng tải. Mỗi thông tin trước khi đến với cộng đồng cần được kiểm chứng, bởi một nội dung tích cực có thể kết nối những tấm lòng, nhưng thông tin sai lệch cũng có thể gây tác động tiêu cực.

Từ những chiếc bánh 0 đồng ở Pờ Tó, những câu chuyện văn hóa bản địa đến các nội dung tuyên truyền, cảnh báo trên mạng xã hội, những câu chuyện đẹp đang góp thêm những “mảnh ghép” để xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, giàu bản sắc và trách nhiệm.