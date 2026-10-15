Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công ca hiến tạng

Đặc biệt, đây là ca hiến tạng đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân trên cả nước, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành Y tế địa phương trong lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, gan và 2 quả thận được điều phối để ghép cho 4 bệnh nhân, mở ra cơ hội sống cho những người đang chờ ghép tạng.

Êkip bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện ca hiến tạng đầu tiên tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Người hiến tạng là chị Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Trước đó, ngày 10/10, chị nhập viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe không cải thiện. Qua hội chẩn, bệnh nhân được xác định chết não.

Trước mất mát quá lớn, sau khi được đội ngũ y tế tư vấn, giải thích về tình trạng người bệnh và ý nghĩa của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người chết não, gia đình chị Thư đã tự nguyện hiến gan và 2 quả thận để cứu chữa những bệnh nhân khác.

Anh Lê Thái Hà, anh họ chị Thư chia sẻ, dù các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng người thân không qua khỏi. Gia đình quyết định hiến tạng với mong muốn một phần cơ thể của chị Thư có thể giúp những người bệnh đang cần ghép tạng có cơ hội tiếp tục sống. Gia đình quan niệm, cho đi là còn mãi, những nghĩa cử sẻ chia sẽ góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, do đây là ca hiến tạng đầu tiên tại tỉnh, quá trình triển khai đặt ra nhiều yêu cầu về chuyên môn, thời gian và sự phối hợp giữa các đơn vị. Từ khâu đánh giá người hiến, hoàn thiện thủ tục đến chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, kết nối chuyên gia và điều phối tạng đều phải được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và chuyên gia, bệnh viện đã tập trung nguồn lực, phối hợp triển khai các quy trình chuyên môn, bảo đảm việc hiến, lấy và điều phối tạng theo quy định. Bác sĩ Bùi Trường Giang nhấn mạnh, dấu mốc này có ý nghĩa đặc biệt không chỉ bởi lần đầu tiên Gia Lai thực hiện ca hiến tạng mà còn bởi quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến trong thời điểm đau thương nhất.

Thạc sĩ Phạm Thị Đào, phụ trách Phòng Tư vấn, điều phối thuộc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, ca hiến tạng có sự phối hợp chuyên môn của các chuyên gia, y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Vinmec Times City, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Theo kế hoạch điều phối, gan được phân bổ để ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; 2 quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Trung ương. Như vậy, các phần tạng hiến có cơ hội cứu chữa 4 bệnh nhân tại các cơ sở y tế ở nhiều vùng, miền trên cả nước.

Việc lần đầu tiên triển khai thành công ca hiến tạng tại Gia Lai, đồng thời xác lập dấu mốc đầu tiên tại một bệnh viện tư nhân trên cả nước, góp phần khẳng định vai trò phối hợp giữa các cơ sở y tế trong phát triển hoạt động hiến, ghép tạng. Sự kiện cũng mở ra cơ hội nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý và phối hợp điều phối tạng tại địa phương.

Từ nghĩa cử của gia đình chị Thư, thông điệp về hiến mô, bộ phận cơ thể người tiếp tục được lan tỏa. Đây cũng là cơ sở để ngành Y tế đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân hiểu đúng về chết não, quy trình hiến tạng và quyền tự nguyện của người hiến, gia đình người hiến. Qua đó, góp phần tháo gỡ những rào cản về nhận thức, khuyến khích tinh thần sẻ chia và mang lại thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.