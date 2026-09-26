Gia Lai làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa gần 1,5 triệu thửa đất

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau một tuần tập trung xử lý, tiến độ làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai có chuyển biến rõ.

Đến ngày 23-9, toàn tỉnh đã làm sạch, chuẩn hóa 1.467.552 thửa đất, đạt 91%.

Số thửa được cập nhật, đồng bộ đạt 515.990 thửa, tương đương 91,59%; 43.066 thửa đủ điều kiện tiếp tục xử lý và 40.713 thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai và đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGỌC MINH

Đến ngày 23-9, có 53 xã, phường trong danh sách theo dõi hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu, trong đó có những địa phương có khối lượng dữ liệu lớn như Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Hòa Hội và Ngô Mây.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung nguồn lực, đẩy nhanh xử lý 43.066 thửa đất đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2026. Đồng thời, phân loại, xác định phương án xử lý đối với từng nhóm hồ sơ khó, không để phát sinh thêm hồ sơ tồn đọng.

Toàn tỉnh Gia Lai đã làm sạch, chuẩn hóa gần 1,5 triệu thửa đất. Ảnh: NGỌC OAI

Đối với 1.540 thửa đất thuộc trách nhiệm kê khai của UBND cấp xã, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành trong tuần, làm cơ sở tổ chức xét duyệt, cập nhật và đồng bộ dữ liệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng tiến độ cụ thể theo từng ngày, từng nhiệm vụ, xử lý dứt điểm từng nhóm hồ sơ, bảo đảm tiến độ và chất lượng.