Gia Lai: Làm rõ vụ bé gái 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

Cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân một bé gái 34 tháng tuổi tại phường Hoài Nhơn, Gia Lai, nhập viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để điều trị ho, sốt nhưng qua đời ngay sau đó.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8 giờ 32 phút ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T.D (nữ, 34 tháng tuổi, nặng 14kg) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày.

Trước đó, trẻ đã uống thuốc không rõ loại; gia đình cho biết trẻ thường bị sốt, ho và từng điều trị tại nhiều bệnh viện. Hồ sơ bệnh án ghi nhận trẻ không có tiền sử dị ứng với kháng sinh, thức ăn và thời tiết.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi sốt 39 độ C, nhịp thở 30 lần/phút, được xử trí hạ sốt, lau mát.

Đến 8 giờ 56 phút cùng ngày, trẻ được chuyển đến Khoa Nhi. Qua thăm khám lúc 9 giờ, các bác sỹ ghi nhận bệnh nhi tỉnh, không khó thở, có ho đàm, khò khè, ran ẩm và ran rít ở hai phổi. Chẩn đoán ban đầu là theo dõi viêm tiểu phế quản cấp.

Đến 9 giờ 5 phút, bệnh nhi được tiêm tĩnh mạch chậm Cefotaxime 1.000mg, liều sử dụng 2/3 lọ sau khi pha với 10ml nước cất pha tiêm, cùng thuốc Visolon 40mg, liều 1/2 lọ.

Khoảng 4 phút sau tiêm, lúc 9 giờ 9 phút, trẻ xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh; mạch quay nhanh, nhỏ, khó bắt, chỉ số SpO2 giảm còn 87%.

Trước diễn biến này, bệnh viện ghi nhận chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ độ 3, theo dõi phản ứng dị ứng với Cefotaxime.

Bệnh nhi được cấp cứu bằng oxy 4 lít/phút, tiêm bắp Adrenalin liều 1/3 ống loại 1 mg/1 ml, truyền tĩnh mạch 250ml dung dịch NaCl 0,9%; đồng thời sử dụng thêm Visolon 40mg liều 1/2 lọ và Dimedrol 10mg liều 1 ống tiêm tĩnh mạch, kết hợp theo dõi bằng monitor. Sau đó, trẻ tiếp tục được tiêm bắp Adrenalin và triển khai các biện pháp cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu của bệnh viện, trước tình trạng bệnh nhi diễn biến nguy kịch, các bác sỹ hồi sức được huy động hỗ trợ. Trẻ được chuyển đến khoa hồi sức, đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhi tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tổ chức kiểm điểm tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán và điều trị; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Kết luận về nguyên nhân tử vong sẽ cần căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng chuyên môn và các thông tin xác minh liên quan./.