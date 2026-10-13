Gia Lai: Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong

Người thân đau buồn bệnh nhi T.N.T.D. tử vong. Ảnh: Cắt clip.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, lúc 8h32’ ngày 12/10 bệnh nhi T.N.T.D. (nữ, 3 tuổi) được đưa vào BVĐK KV Bồng Sơn trong tình trạng sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày. Bệnh nhi D. được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp, xử trí hạ sốt và chuyển đến khoa nhi để theo dõi, điều trị.

Đến 9h9’ cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bệnh nhi D. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu.

Trước tình trạng trên, BVĐK KV Bồng Sơn khẩn trương triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị. Các biện pháp cấp cứu được thực hiện gồm đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi D. không cải thiện và tử vong lúc 11h55’ cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo BVĐK KV Bồng Sơn cùng các cơ quan chức năng thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin liên quan, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi D. đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.