Gia Lai làm gì để tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí?

Tại buổi làm việc, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp nghe báo cáo về nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường An Nhơn Bắc, đồng thời chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp xử lý.

Xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 468 vụ tai nạn giao thông, làm 358 người chết và 209 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 57 vụ, số người chết giảm 34 người và số người bị thương giảm 116 người.

Trong công tác tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng đã kiểm tra 49.827 phương tiện, phát hiện và xử lý 16.844 trường hợp vi phạm.

Riêng trong tháng 9-2026, CSGT toàn tỉnh bố trí 2.691 ca với 7.592 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp chủ trì buổi làm việc.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 18.009 trường hợp; ra quyết định xử phạt 11.530 trường hợp.

Trong các chuyên đề xử lý vi phạm, CSGT đã xử lý 899 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.794 trường hợp vi phạm tốc độ và 3.231 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 211 trường hợp học sinh vi phạm, 35 tài xế công nghệ, shipper vi phạm và 23 trường hợp phương tiện quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe.

Công tác phạt nguội qua hệ thống camera tiếp tục được triển khai, với 27.453 trường hợp được trích xuất thông báo vi phạm.

Lực lượng CSGT cũng xử lý 314 ô tô vi phạm tín hiệu đèn qua dữ liệu IOC, đồng thời vận hành Tổ thu nhận, xử lý vi phạm qua không gian mạng.

Qua theo dõi mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 2 đã xác minh và xử lý một nhóm thanh thiếu niên vi phạm tại xã Ia Krái.

Lực lượng chức năng tạm giữ 3 phương tiện, đồng thời xử lý 3 chủ xe về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Siết phương tiện chở học sinh, kinh doanh vận tải

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp ghi nhận kết quả đạt được của lực lượng CSGT.

Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu công tác, lực lượng CSGT cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng để có giải pháp quản lý phương tiện, nhất là phương tiện kinh doanh vận tải liên quan trực tiếp đến tính mạng con người.

Công tác phạt nguội qua hệ thống camera tiếp tục được triển khai, với 27.453 trường hợp được trích xuất thông báo vi phạm.

Lực lượng CSGT được yêu cầu siết chặt kiểm soát phương tiện chở học sinh, tăng cường xử lý phạt nguội qua hệ thống camera và thông tin từ mạng xã hội.

Đặc biệt, Phòng CSGT phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương khảo sát những khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở để chủ động phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, việc chủ động nhận diện các điểm nguy hiểm, kết hợp tuần tra, kiểm soát với khai thác dữ liệu camera và thông tin trên không gian mạng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.