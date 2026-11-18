Kết hợp điện gió và điện mặt trời, khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên

Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn. Đây là hai dự án năng lượng tái tạo có quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 84,5 MW. Theo tính toán, khi đi vào hoạt động ổn định, các nhà máy sẽ cung cấp gần 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ turbine gió công suất lớn, với tổng mức đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, tổng diện tích đất sử dụng 29,12 ha. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 110,16 triệu kWh điện mỗi năm.

Các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án

Song hành với nguồn điện gió là Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, có công suất thiết kế 35 MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý của dự án là tận dụng khoảng 47 ha mặt nước hồ Bàu Cạn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, dự kiến cung cấp khoảng 59 triệu kWh điện mỗi năm.

Việc triển khai đồng thời hai dự án điện gió và điện mặt trời nổi không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng mà còn thể hiện hướng tiếp cận trong khai thác, sử dụng hiệu quả các điều kiện tự nhiên sẵn có tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn cho biết, điểm đặc biệt trong định hướng đầu tư của doanh nghiệp là không phát triển hai dự án theo cách riêng lẻ, mà hướng đến sự kết hợp giữa điện gió trên đất liền và điện mặt trời trên mặt nước.

“Đây là cách tiếp cận nhằm khai thác đa dạng nguồn tài nguyên tự nhiên, sử dụng hiệu quả không gian đầu tư và góp phần tối ưu hóa hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng tại khu vực”, bà Sen nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Sen phát biểu tại lễ khởi công

Theo bà Sen, mỗi công trình năng lượng được hình thành không chỉ mang ý nghĩa về công suất phát điện hay quy mô vốn đầu tư, mà còn là cơ hội chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế, tạo dựng lợi thế cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Doanh nghiệp kỳ vọng 2 nhà máy sẽ trở thành điểm nhấn trong bức tranh năng lượng sạch của tỉnh, góp phần đưa Gia Lai tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng, mở thêm sinh kế cho người dân

Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, hai dự án còn được kỳ vọng tạo ra những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực triển khai, nhất là hai xã Bàu Cạn và Gào.

Khi đi vào hoạt động, 2 dự án dự kiến cung cấp gần 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến thi công đồng bộ từ tháng 1/2027 đến tháng 4/2028, phát điện thương mại vào tháng 5/2028. Đối với Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, công tác lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2028, đưa nhà máy vào vận hành từ tháng 8/2028.

Dịp này, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty Cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 120 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 60 triệu đồng cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn trao tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho 180 hộ nghèo trên địa bàn xã Bàu Cạn, góp phần chăm lo an sinh xã hội, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 169 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Việc khởi công hai dự án không chỉ đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

Khi đi vào hoạt động, các nhà máy sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương”.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Theo ông Hoàng, đối với hai xã Bàu Cạn và Gào, quá trình triển khai và vận hành dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng dự án.

Để các công trình được triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị; lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết, đưa các nhà máy vào vận hành trong năm 2028.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công, vận hành. Doanh nghiệp cũng được đề nghị ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Dịp này Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ người nghèo 30 triệu đồng

Với tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỷ đồng và khả năng cung cấp gần 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm, hai dự án không chỉ bổ sung nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ tại khu vực. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tạo thêm nguồn lực cho Gia Lai trong những năm tới.