Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC 2027 (ISOM) và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cơ hội đưa Gia Lai lên "bản đồ APEC"

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, Hội nghị ISOM là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. Do đó, việc Gia Lai được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Trung ương. Tỉnh được yêu cầu chuẩn bị chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất đến các hoạt động quy mô lớn, trong đó có công tác truyền thông.

Theo bà Lịch, Hội nghị do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì, Gia Lai là địa phương đăng cai và phối hợp tổ chức. Thông thường, khoảng 10 năm các nền kinh tế thành viên mới có cơ hội đăng cai một Năm APEC. Vì vậy, việc được lựa chọn là địa phương tổ chức sự kiện mở màn với Hội nghị ISOM là cơ hội để Gia Lai thử sức trong một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, đồng thời góp phần đưa hình ảnh địa phương lên "bản đồ APEC".

Quang cảnh họp báo

Theo kế hoạch, ngày 7/12, hội thảo về các ưu tiên của Năm APEC 2027 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự dự kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Hội thảo có 25 diễn giả, trong đó gồm 5 diễn giả Việt Nam và 20 diễn giả quốc tế.

Trong hai ngày 8-9/12, các hoạt động chính của hội nghị sẽ diễn ra, gồm: phiên họp hẹp của 21 Trưởng SOM; cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC do Bộ Công Thương chủ trì; và phiên họp toàn thể ISOM.

Chiều 9/12, Chủ tịch SOM APEC 2027 sẽ chủ trì họp báo, thông tin về kết quả hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị mở màn APEC

Thông tin thêm tại họp báo, ông Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai cho biết, đây là đầu tiên tỉnh tổ chức Hội nghị ISOM trong khuôn khổ Năm APEC 2027, đồng thời là sự kiện mở đầu cho chuỗi hơn 200 hoạt động của Năm APEC diễn ra tại 7, tỉnh thành phố trong cả nước.

Để phục vụ hội nghị ISOM, Gia Lai đã nâng cấp Trung tâm hội nghị tỉnh, chỉnh trang đô thị và lắp đặt thêm các trụ sạc vận hành xe đưa đón đại biểu theo định hướng kinh tế xanh của APEC. Tỉnh cũng huy động lực lượng liên lạc và tình nguyện viên, được Bộ Ngoại giao tập huấn nghiệp vụ lễ tân đối ngoại và tiếng Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì họp báo.

Trong khuôn khổ Hội nghị ISOM, chiều 8/12, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh (Sở Tài chính) cho biết, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh dự kiến công bố 10 chính sách đột phá về thu hút đầu tư năm 2027.

Tỉnh cũng dự kiến trao các bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 40 dự án tiêu biểu. Bên cạnh đó, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ trao đổi về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, mở rộng thị trường cho sản phẩm của tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ giới thiệu định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và các cơ hội đầu tư năm 2027.