Gia Lai kỳ vọng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư từ ISOM APEC 2027

Đón cơ hội đầu tư, kết nối thị trường

Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12 tại Gia Lai, mở đầu chuỗi sự kiện Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch với các đối tác quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sự kiện đa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, làm việc với tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban Thư ký và các Tiểu ban APEC 2027 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu một địa phương năng động, giàu tiềm năng. Thông qua sự kiện, tỉnh mong muốn tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Gia Lai đặt kỳ vọng vào cơ hội xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài từ ISOM và Năm APEC 2027. Xa hơn, tỉnh hướng đến xây dựng thương hiệu địa phương tầm quốc tế, gắn với phát triển xanh, bền vững và hội nhập.

Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số là những lĩnh vực tỉnh muốn giới thiệu đến nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế. Qua đó, Gia Lai mong muốn tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài, đồng thời giới thiệu định hướng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và hạ tầng hiện đại.

Tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị địa phương tận dụng sự kiện để giới thiệu thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế. Ông cũng đề nghị Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký trong quá trình xây dựng đề án dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Từ các cuộc tiếp xúc, trao đổi, Gia Lai kỳ vọng có thêm đầu mối kết nối để giới thiệu cơ hội đầu tư và tìm kiếm đối tác. Tỉnh cũng hướng đến hình ảnh một “cửa ngõ” văn hóa – kinh tế, gắn thế mạnh địa phương với các sáng kiến về nông nghiệp bền vững, an ninh nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi về công tác tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội kết nối thị trường, mở rộng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc tìm hiểu yêu cầu của đối tác, thị trường quốc tế cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình hội nhập.

Về dài hạn, Gia Lai kỳ vọng Năm APEC 2027 góp phần mở ra chu kỳ phát triển mới trong kinh tế biển, du lịch quốc tế và dịch vụ hội nghị. Tỉnh hướng tới tạo động lực cho các dự án cảng biển, logistics, hạ tầng du lịch cao cấp, đô thị thông minh và kinh tế dịch vụ, duy trì cơ hội hợp tác sau sự kiện.

Nâng vị thế điểm đến hội nghị và du lịch

Cùng với thu hút đầu tư, Gia Lai đặt mục tiêu định vị địa phương như một nền tảng hội nghị quốc tế mới của Việt Nam. Định hướng này gắn kinh tế biển với du lịch đẳng cấp, đô thị hiện đại và năng lực đón tiếp các sự kiện đa phương quy mô lớn.

Đoàn công tác Ban Thư ký và các Tiểu ban APEC 2027 khảo sát thực tế tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đang xây dựng chương trình tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Quang Trung, Khu di tích Tháp Bánh Ít, Tiểu chủng viện Làng Sông, Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn. Các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và trình diễn nghề truyền thống cũng được chuẩn bị để đại biểu tìm hiểu văn hóa, đời sống địa phương.

Với không gian du lịch kết hợp rừng núi, biển đảo, sinh thái, văn hóa và tâm linh, Gia Lai mong muốn tăng sức hút đối với khách quốc tế. Nghệ thuật bài chòi, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cùng sự hiếu khách góp phần tạo chiều sâu trải nghiệm, làm rõ hình ảnh một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp, giàu bản sắc.

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị, tỉnh đang rà soát cơ sở vật chất, giao thông, lưu trú, lễ tân, an ninh và y tế. Mục tiêu là xây dựng điểm đến an toàn, chuẩn mực, vận hành thông suốt. Đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh và một số cơ sở lưu trú, địa điểm văn hóa để tiếp tục hoàn thiện phương án phục vụ.

Cảng hàng không Phù Cát tổ chức chuyến bay giả định tại nhà ga T2 chuẩn bị đưa vào khai thác chính thức phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Tỉnh đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng đối ngoại, ngoại ngữ và nghiệp vụ cho lực lượng phục vụ. Mỗi người dân được kỳ vọng trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần tạo ấn tượng qua cách ứng xử, giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch văn minh. Đây là “nền tảng mềm” để Gia Lai xây dựng uy tín điểm đến, từng bước tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, du lịch và dịch vụ cao cấp.

Ở khâu truyền thông, Gia Lai chú trọng các sản phẩm song ngữ, giới thiệu thế mạnh kinh tế, văn hóa và du lịch gắn với xúc tiến đầu tư. Sau sự kiện, tỉnh hướng đến duy trì thông tin về kết quả hợp tác, tiến độ thực hiện các cam kết, để những kết nối từ APEC tiếp tục tạo động lực dài hạn cho đầu tư hạ tầng, thương mại và tăng trưởng xanh.