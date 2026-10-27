Gia Lai: Kỷ luật hai Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai ban hành thông cáo báo chí về kỳ họp lần thứ 22, trong đó xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ nêu trên.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Phạm Thanh Tùng và ông Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

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Những vi phạm này gây ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân hai cán bộ cũng như tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời đối chiếu các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Thanh Tùng bằng hình thức khiển trách và ông Phạm Văn Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.