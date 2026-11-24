Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Gia Lai sau khi hợp nhất. Tỉnh có thế mạnh kết hợp giữa nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo với kinh tế biển, công nghiệp chế biến và logistics. Tỉnh có lợi thế kết nối liên vùng và quốc tế thông qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Cảng Quy Nhơn và dự án cảng biển nước sâu Phù Mỹ... tạo điều kiện mở rộng giao thương, xuất nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin tại cuộc làm việc. Ảnh: HOÀNG THẢO

Năm 2026, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, phát huy giá trị văn hóa bản địa và cảnh quan biển đảo. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tỉnh có các thiết chế nghiên cứu như ICISE, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo cùng các cơ sở nghiên cứu về AI, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử tại các trường đại học.

Hai bên định hướng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, công nghệ lượng tử, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao. Gia Lai cam kết tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để triển khai các nội dung hợp tác.

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác. Ảnh: HOÀNG THẢO

Dịp này, hai bên trao 18 văn bản hợp tác, gồm 13 biên bản ghi nhớ, 4 thư bày tỏ ý định hợp tác và 1 thỏa thuận hợp tác. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cộng đồng đô thị Caen la mer và Liên hiệp đô thị Caen Normandie Métropole (Pháp) trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thể thao, khoa học công nghệ, giáo dục, môi trường và du lịch.

Nghiên cứu dùng vỏ sò cải tạo đất cà phê Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị sớm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành chương trình, dự án thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: HOÀNG THẢO

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gợi mở hợp tác phát triển chuỗi giá trị cà phê, từ khảo sát vùng nguyên liệu đến đo lường phát thải, truy xuất nguồn gốc; đồng thời nghiên cứu tận dụng vỏ sò ven biển cải tạo đất chua tại vùng trồng cà phê, góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn. Giải pháp này cần được đánh giá về hiệu quả, kỹ thuật và chi phí trước khi thí điểm. Trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tỉnh mong muốn tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu vệ tinh để theo dõi, dự báo rủi ro khí hậu. Về văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên nghiên cứu giao lưu thể thao ven biển, trước mắt là hoạt động hướng dẫn đi bộ dưới nước tại bờ biển Quy Nhơn…