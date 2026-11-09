Gia Lai: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tình cảm qua mạng, giữ lại kỷ vật của người mẹ

Công an xã Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/11, Công an xã Đăk Đoa nhận được tin báo về việc một phụ nữ đến tiệm điện thoại trên địa bàn nhờ chuyển khoản số tiền lớn, với nhiều biểu hiện bất thường. Nghi người này có thể đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt để xác minh.

Qua kiểm tra, Công an xác định người phụ nữ là chị L.T (SN 1987, trú thôn 6, xã Đăk Đoa). Thời điểm này, chị T. đang cầm 14 triệu đồng tiền mặt, chuẩn bị nhờ chủ tiệm chuyển khoản.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị T. cho biết đã bán sợi dây chuyền vàng – kỷ vật mẹ ruột tặng – để có tiền thực hiện yêu cầu của người bạn trai quen qua mạng. Người này thông báo có gửi một hộp quà từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu chị đóng 14 triệu đồng “phí dịch vụ sân bay” mới được nhận.

Tin nhắn lừa đảo của đối tượng. Ảnh chụp màn hình

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Công an xã Đăk Đoa xác định đây có thể là thủ đoạn lừa đảo tình cảm trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chị T. dừng mọi giao dịch chuyển tiền, đồng thời mời về trụ sở để tìm hiểu, hỗ trợ.

Tại cơ quan Công an, chị T. kể, thông qua mạng xã hội, chị kết bạn với một tài khoản có tên “Hough Le”, tự giới thiệu đang sinh sống tại Hàn Quốc. Sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện, đối tượng liên tục thể hiện tình cảm, quan tâm và tìm cách tạo dựng lòng tin.

Để củng cố sự tin tưởng, người này thường xuyên gửi hình ảnh những món quà có giá trị như hoa, điện thoại, quần áo hàng hiệu, trang sức cùng nhiều ngoại tệ. Đến sáng 6/11, đối tượng thông báo hộp quà đã về đến sân bay, nhưng yêu cầu chị T. chuyển 14 triệu đồng để thanh toán khoản “phí dịch vụ cho nhân viên sân bay”.

Do tin tưởng vào mối quan hệ qua mạng, trong khi không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T. đã bán sợi dây chuyền vàng kỷ vật của mẹ, mang tiền đến tiệm điện thoại nhờ chuyển khoản theo hướng dẫn của đối tượng.

Rất may, những biểu hiện bất thường của chị T. đã được người dân phát hiện, chủ động báo tin cho cơ quan Công an. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, giao dịch chuyển tiền được ngăn chặn, giúp chị T. tránh mất 14 triệu đồng và giữ lại kỷ vật có ý nghĩa đặc biệt với gia đình.

Qua vụ việc, Công an xã Đăk Đoa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi làm quen, kết bạn và xây dựng quan hệ tình cảm với người lạ trên mạng xã hội. Đặc biệt, cần thận trọng trước những lời hứa gửi tặng quà giá trị từ nước ngoài nhưng yêu cầu người nhận phải nộp trước các khoản phí vận chuyển, phí hải quan hoặc phí dịch vụ sân bay.