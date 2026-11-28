Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt để đưa các cháu nhỏ đến nơi an toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp giáo viên tổ chức di dời các cháu. Do nước dâng nhanh, việc đưa trẻ ra khỏi khu vực ngập được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn. Toàn bộ 20 trẻ đã được đưa đến địa điểm an toàn.

Chị Hồ Thị Minh, phụ huynh một cháu bé cho biết, nước dâng quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay. Nhờ có mấy anh công an nên các cháu được đưa đến nơi an toàn, chúng tôi mừng quá.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn hỗ trợ di dời các cháu. Hiện nước vẫn tiếp tục dâng, đơn vị đang huy động lực lượng đến các khu vực ngập để hỗ trợ người dân.

Các cháu nhỏ nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng công an khuyến cáo người dân ở những khu vực ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn; không đi qua khu vực nước chảy xiết, đường ngập sâu và không chủ quan khi mực nước tiếp tục lên.

Việc kịp thời đưa 20 trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ, đồng thời cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong ứng phó thiên tai, nhất là tại những địa điểm tập trung đông người và trẻ em.