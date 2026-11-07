Gia Lai: Kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo, trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà tăng trưởng; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai trong tháng 10 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Trong tháng 10, có 7 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 520 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động trong 10 tháng lên 85 dự án, tổng vốn đầu tư 17.076 tỷ đồng. Hạ tầng sản xuất tiếp tục được mở rộng với 13 cụm công nghiệp được thành lập và 3 cụm công nghiệp được mở rộng.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, trong tháng toàn tỉnh đón khoảng 798 nghìn lượt khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh đón khoảng 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6%; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 đạt 23.601 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đến ngày 31/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 22,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,04% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bao gồm cả vốn kéo dài.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; các tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ...tiếp tục được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Riêng tháng 10, tỉnh thu hút 20 dự án với tổng vốn đăng ký trên 31,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh thu hút 251 dự án, vượt 47,65% kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyển sinh đầu cấp, khai giảng năm học 2026-2027; khánh thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2026, Gia Lai yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời rà soát từng chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có giải pháp điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026.