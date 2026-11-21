Ngày 21/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 để triển khai 2 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, với tổng nhu cầu vốn dự kiến gần 440 tỷ đồng.

Người dân sống bên bờ sông Kôn thấp thỏm bởi tình trạng sạt lở (Ảnh: Đức Anh).

Trong đó, ngân sách Trung ương được đề nghị hỗ trợ hơn 406,98 tỷ đồng, phần còn lại gần 32,95 tỷ đồng dự kiến bố trí từ ngân sách địa phương. Hai dự án có tổng quy mô khoảng 8,06ha, nhằm di dời người dân đang sinh sống tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dự án thứ nhất là Khu tái định cư Cầu Gành, phường An Nhơn Nam, nhằm di dời 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành. Đây là khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Khu đất dự kiến xây dựng khu tái định cư nằm về phía Tây, giáp Khu tái định cư phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn trước đây), với tổng diện tích khoảng 1,2643ha. Đáng chú ý, khu vực này đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã An Nhơn (trước sắp xếp) phê duyệt từ tháng 7/2024.

Dự án có tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 67,28 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 65,23 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Dự án thứ hai là dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước, có quy mô lớn hơn, dự kiến di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu thuộc thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ.

Đây là những hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Khu tái định cư dự kiến được xây dựng tại thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước, với diện tích khoảng 6,8ha, nằm trong đồ án quy hoạch chung của xã.

Tình trạng sạt lở bờ sông Kôn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân đang sinh sống tại khu vực phía Nam cầu Gành.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện dự án dự kiến hơn 372,64 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương được đề nghị hỗ trợ 341,75 tỷ đồng, phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai hai dự án, tạo điều kiện di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống lâu dài.

Theo ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai đã được lập, phê duyệt và triển khai. Trong đó, có 4 dự án đầu tư hoàn thành chuyển tiếp, 3 phương án xen ghép vào các khu tái định cư đã có sẵn và 9 dự án mở mới trong năm 2026.

Tính đến hết ngày 3/11/2026, tỉnh đã tổ chức bốc thăm giao đất cho 820 hộ, thực hiện di dời 300 hộ. Địa phương phấn đấu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành di dời 1.348 hộ dân.

Về nguồn lực, tổng vốn đã bố trí cho chương trình đạt hơn 1.776,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.231,5 tỷ đồng, nguồn đóng góp và huy động hợp pháp khác là 545,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng kinh phí giải ngân mới đạt hơn 926,3 tỷ đồng, tương đương 52,1% tổng vốn đã phân bổ.

Đối với năm 2027, Gia Lai dự kiến bố trí, ổn định dân cư cho 900 hộ, trong đó có 839 hộ thuộc vùng thiên tai và 61 hộ di cư tự do. Phương thức thực hiện chủ yếu là bố trí tập trung với 893 hộ, còn lại 7 hộ được bố trí xen ghép.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình năm 2027 dự kiến hơn 524 tỷ đồng, gồm 366,836 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 157,215 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bố trí, ổn định dân cư, đặc biệt là kịp thời di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 để triển khai 2 dự án cấp bách nêu trên. Qua đó, tạo điều kiện để địa phương sớm di dời, bố trí ổn định dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đời sống của người dân.