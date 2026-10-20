Gia Lai kiểm tra toàn diện việc bố trí cán bộ quản lý tại các trường học

Gia Lai yêu cầu làm rõ quy trình sắp xếp nhân sự

Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trả lời tại buổi họp báo.

Theo bà Lịch, việc kiểm tra tập trung xem xét từng khâu trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự, làm rõ những nội dung đúng, sai và các vấn đề cần chấn chỉnh. Đồng thời, tỉnh yêu cầu đánh giá tổng thể việc sắp xếp trường lớp, bố trí nhân sự, bảo đảm yêu cầu quản lý và hoạt động dạy, học tại các cơ sở giáo dục.

"Quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong công tác bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết không bao che", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp trường học tại phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo, địa phương đã triển khai sắp xếp, giảm số lượng cơ sở giáo dục từ 13 trường xuống còn 6 trường.

Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ với Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ cùng các phương án, hướng dẫn của UBND tỉnh, tổ kiểm tra nhận thấy một số nội dung về bố trí nhân sự chưa được làm rõ đầy đủ.

Cụ thể, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ thời điểm, hình thức công khai bảng đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phạm vi nguồn nhân sự và thứ tự ưu tiên trước khi quyết định bố trí nhân sự.

Mặc dù UBND phường báo cáo đã công khai phương án, đề án và thông tin kết quả rà soát tại cuộc họp ngày 20/8/2026, tài liệu cung cấp cho tổ kiểm tra chưa làm rõ trình tự công khai, tiếp nhận ý kiến và ban hành quyết định nhân sự trong cùng ngày.

Đề án nhân sự, tờ trình và một số quyết định liên quan đều ghi ngày 20/8/2026 nhưng chưa có tài liệu làm rõ trình tự thời gian thực hiện. Đây là những nội dung cần được tiếp tục rà soát để xác định việc sắp xếp, bố trí nhân sự có bảo đảm quy trình và các yêu cầu theo hướng dẫn hay không.

3 nguyên hiệu trưởng làm giáo viên, một trường có 2 kế toán

Một trong những nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Sở GD&ĐT là việc phường Quy Nhơn Nam bố trí 3 nguyên hiệu trưởng làm giáo viên, đồng thời có trường hợp một trường được bố trí 2 viên chức kế toán.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) sáp nhập với Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và được lấy tên là Trường Tiểu học Kim Đồng sau sáp nhập.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng sau sáp nhập, bà Đỗ Thị Thu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí làm hiệu trưởng. Trong khi đó, bà Hồ Thị Hồng Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và bà Mạc Hoàn Tố Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ được bố trí làm giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn nhân sự từ nhóm trường khác, cũng như kết quả đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa các hiệu trưởng trước sắp xếp với những người được bố trí làm phó hiệu trưởng. Trong khi đó, hướng dẫn của UBND tỉnh định hướng bố trí các hiệu trưởng ở những trường sáp nhập trước khi lựa chọn phó hiệu trưởng.

Tại Trường THCS Quang Trung, bà Cao Thị Hồng Nghĩa, nguyên hiệu trưởng, còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu nhưng được bố trí làm giáo viên, trong khi trường sau sắp xếp vẫn có các chức danh phó hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với trường hợp này, trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại và phương án nhân sự sau sáp nhập.

Đối với Trường THCS Ngô Mây, ông Nguyễn An Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, còn 2 năm 10 tháng công tác và có nguyện vọng nghỉ chế độ; bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, còn 11 tháng công tác.

Sở GD&ĐT đề nghị địa phương rà soát riêng từng trường hợp, làm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, nguyện vọng, khả năng bố trí chức vụ quản lý và chính sách tương ứng.

Theo Sở GD&ĐT, việc giải quyết chế độ phải căn cứ hồ sơ, đối tượng, điều kiện và thẩm quyền theo quy định; không mặc nhiên xác định quyền được bổ nhiệm chỉ dựa vào thời gian công tác còn lại.

Ngoài vấn đề cán bộ quản lý, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu làm rõ việc bố trí 2 viên chức kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm bà Nguyễn Thu Hiền, nguyên kế toán của trường và bà Nguyễn Thị Bích Mai, nguyên kế toán Trường Tiểu học Võ Văn Dũng.

Liên quan vụ việc, tại buổi họp báo chiều 20/10, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định, hướng dẫn về tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các vị trí khác tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hệ thống trường học.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT, Sở đã làm việc với UBND phường Quy Nhơn Nam và các sở, ngành liên quan để trao đổi, làm rõ những nội dung phản ánh. Kết quả làm việc đã được Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Hiện các nội dung liên quan đến việc bố trí cán bộ quản lý và kế toán tại các cơ sở giáo dục phường Quy Nhơn Nam đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học, bố trí cán bộ quản lý và nhân viên cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để tỉnh kịp thời chấn chỉnh những bất cập nếu có, bảo đảm công tác bố trí nhân sự đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu dạy và học nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận.