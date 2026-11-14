Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để lọt xe chở mía quá tải

Ngày 14/11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) niên vụ thu hoạch mía 2026-2027.

Theo quy chế phối hợp, các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT trong những tháng cuối năm 2026, tập trung tại các địa bàn trọng điểm gồm: Ia Hrú, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol, Uar, Ia Dreh, Phú Túc, Ia Rsai và phường Ayun Pa.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng phương tiện; không để tái diễn tình trạng tự ý cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn khi lưu thông trên các tuyến đường thuộc vùng nguyên liệu mía.

Lễ ký kết quy chế phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trong công tác bảo đảm TTATGT niên vụ thu hoạch mía 2026-2027

Thời điểm này, hoạt động thu hoạch, vận chuyển mía bước vào cao điểm, kéo theo mật độ phương tiện vận tải hàng hóa gia tăng. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xe chở hàng quá tải, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai thực hiện nghiêm quy chế phối hợp; phân công lực lượng phối hợp với Phòng CSGT và Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nhà máy.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải kiên quyết không tiếp nhận nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép hoặc chưa ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Đối với các hợp tác xã, chủ doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải, lãnh đạo Phòng CSGT yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ; tuyệt đối không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng vào hoạt động. Không tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng hóa quá tải, quá khổ.

Giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ lọt vi phạm

Các chủ phương tiện cũng không được giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, như đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng Công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải cố tình vi phạm hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Công an các xã, phường cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong vụ thu hoạch mía, tăng cường quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía.

“Nếu các đơn vị, Công an địa phương buông lỏng công tác kiểm tra, có dấu hiệu bỏ lọt vi phạm, nhất là các phương tiện xuất phát từ địa bàn quản lý, gây mất ATGT thì Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã được giao phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Giám đốc sẽ kiểm tra đột xuất việc triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm”, Đại tá Hoa nhấn mạnh.