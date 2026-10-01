Gia Lai: Kiểm tra, cảnh báo nguy cơ sụt lún đất tại xã Đức Cơ

Theo ông Phạm Văn Cường, vết nứt trên địa bàn thôn Chư Ty 4 xảy ra từ nhiều năm trước, đến mùa mưa 2026 tiếp tục mở rộng và gây nền đất sụt lún mạnh.

Các vết nứt trên mặt đất kéo dài có thể đo được với khoảng 200m, đi qua nhiều khu vực sản xuất của người dân.

Tại một số vị trí, nền đất sụt sâu khoảng 1,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn. Có vị trí khe nứt rộng hơn 20cm ăn sâu xuống nền đất và kéo dài hàng chục mét.

Cận cảnh vết nứt dài hàng trăm mét và gây sụt lún mặt đất tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ, Gia Lai.

Đáng chú ý, một số khu vực bề mặt vẫn được đất, cỏ che phủ nhưng nền đất bên dưới mềm, có hiện tượng sụt bất ngờ.

Một điểm sụt lún lớn nằm giữa vườn cà phê, kéo dài về phía khe suối cách khoảng 60m. Khu vực gần mép khe tiếp tục có dấu hiệu sạt, trượt xuống vực.

Trong khi đó, cách vị trí sụt lún khoảng 200m về phía trên là đường đi và một số công trình, nhà dân tại thôn Chư Ty 4. Điều này khiến người dân lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và an toàn tài sản nếu tình trạng sụt lún tiếp tục mở rộng.

Trước diễn biến trên, Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ cho biết, xã đang kiến nghị các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế khu vực nứt, sụt lún. Qua đó, địa phương sẽ đánh giá nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý phù hợp.

"Trong thời gian chờ kiểm tra, chính quyền địa phương cần tăng cường cảnh báo người dân không đi lại, tập trung sản xuất hoặc đến gần các vị trí đã xuất hiện vết nứt, hố sụt, đặc biệt khi có mưa lớn.

Việc theo dõi diễn biến và kịp thời khoanh vùng các điểm có nguy cơ tiếp tục sụt lún được đặt ra nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản", ông Cường cho biết thêm.