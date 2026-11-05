Gia Lai: Kiểm soát năng lực nhà thầu thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, xử lý nghiêm tình trạng 'bán thầu'

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án thành phần 1,2) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công để tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các nhà thầu phải bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết đã được phê duyệt, thường xuyên rà soát khối lượng thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhân lực, thiết bị và phương án tổ chức thi công nhằm bù đắp tiến độ nếu xảy ra chậm trễ, bảo đảm thời gian hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Dự án thành phần 2 - cao tốc Quy Nhơn Pleiku do Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư

Đối với các hạng mục khoan hầm tại dự án thành phần 2, lãnh đạo tỉnh đặc biệt yêu cầu nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, khắc phục khó khăn, sớm tiếp cận cửa hầm và triển khai thi công khoan hầm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thi công, nhất là việc kiểm soát năng lực và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia dự án.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh phải khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các nhà thầu, kể cả nhà thầu liên danh và nhà thầu phụ, chưa triển khai thi công ngoài hiện trường hoặc bố trí nhân lực, thiết bị chưa phù hợp với hồ sơ dự thầu. Những đơn vị này phải được yêu cầu khẩn trương triển khai thi công, bổ sung nguồn lực theo đúng cam kết. Trường hợp không chấp hành, chủ đầu tư phải xử lý vi phạm theo quy định.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, tiếp cận cửa hầm

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu có hành vi “bán thầu” dưới bất kỳ hình thức nào nếu phát hiện vi phạm. Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng này nhưng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Song song với việc đôn đốc thi công, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án, nhất là mỏ cát, mỏ đá. Việc khai thác chỉ được tiến hành khi đã hoàn tất thủ tục và được cấp có thẩm quyền cấp phép. Các mỏ vật liệu đã được cấp phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, không tự ý cung cấp cho công trình khác khi chưa được cho phép.

Dự án thành phần 2 là đoạn đi qua địa hình đồi núi hiểm trở với 2 hầm và cầu cấp đặc biệt ở khu vực đèo An Khê và Mang Yang

Cùng với yêu cầu tăng tốc thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên bám sát hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

UBND các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu tập trung lực lượng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động nắm bắt thông tin, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân (nếu có), bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực dự án.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công để tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án

Ngoài ra, các đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát, sửa chữa những tuyến đường phục vụ thi công bị hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trong mùa mưa năm 2026. Việc rà soát, đề xuất bổ sung các bãi thải phù hợp cũng cần được triển khai nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Riêng tại xã Bình Phú, Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh cần phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi rừng, đất rừng để triển khai xây dựng đường công vụ phục vụ dự án.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc giữ vai trò là trục giao thông Đông - Tây quan trọng, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và mở rộng kết nối tới Đông Bắc Campuchia. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo hướng tiếp cận nhanh hơn từ khu vực cao nguyên ra hệ thống cảng biển và ngược lại, đồng thời kết nối với trục dọc cao tốc Bắc - Nam.