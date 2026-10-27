Gia Lai kiểm soát giá cả, dịch vụ dịp Festival cồng chiêng

Các nghệ nhân điều khiển dàn cồng chiêng hết sức điêu luyện. Ảnh tư liệu: vietnam.vnanet.vn

Từ ngày 29/10 đến 8/11, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ Festival quốc tế cồng chiêng, Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn” năm 2026.

Theo Kế hoạch số 1138/KH-QLTT ngày 20/10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tại các địa điểm tổ chức sự kiện và khu vực kinh doanh lân cận, tập trung ở phường Pleiku, xã Biển Hồ cùng các xã, phường có hoạt động liên quan. Các khu vực trọng điểm gồm núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, Quảng trường Đại Đoàn Kết, khuôn viên Bảo tàng Pleiku và những địa điểm tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn”.

Đối tượng giám sát là các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ người dân, du khách, vận động viên và cổ động viên, trong đó chú trọng thực phẩm, nước uống, thực phẩm dùng ngay, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), hàng lưu niệm, hàng hóa phục vụ thể thao và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, trông giữ phương tiện.

Đợt cao điểm được chia thành các giai đoạn. Trong thời gian chuẩn bị đến hết ngày 28/10, lực lượng chức năng rà soát địa bàn, cơ sở kinh doanh, tuyên truyền pháp luật và bố trí lực lượng. Từ ngày 29/10 đến hết ngày 8/11, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó tập trung phục vụ giải chạy từ ngày 29/10 đến 1/11 và các hoạt động Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11, theo lịch tổ chức chính thức.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết; nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, chất lượng và hạn sử dụng; điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có yêu cầu; an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và việc sử dụng thông tin, dấu hiệu nhận diện sản phẩm OCOP. Lực lượng chức năng đồng thời theo dõi diễn biến cung cầu, sức mua và giá các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xác minh dấu hiệu khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý theo quy định.

Đối với Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn”, công tác giám sát tập trung tại khu vực xuất phát, về đích, phát số báo danh, cấp vật phẩm, các gian hàng và những điểm kinh doanh dọc cung đường chạy. Các cơ sở ăn uống, lưu trú, bán thực phẩm, nước uống và những điểm kinh doanh phát sinh trong thời gian diễn ra giải được đưa vào diện rà soát, giám sát.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, công khai giá, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc hàng hóa; không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thực phẩm không bảo đảm an toàn. Việc vận động các cơ sở ký cam kết chấp hành pháp luật được gắn với theo dõi, giám sát thực tế nhằm nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng quản lý thị trường duy trì giám sát tại các điểm trọng tâm, tăng cường vào thời điểm khai mạc, biểu diễn, tổ chức phiên chợ, phát số báo danh, đón vận động viên và các khung giờ đông khách. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện khi có căn cứ, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, tránh chồng chéo hoặc gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Để bảo đảm hiệu quả, Chi cục Quản lý thị trường phân công Đội Quản lý thị trường số 7, số 11 và số 12 phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn và địa điểm được giao; đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức các sự kiện, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, cơ quan Y tế và các đơn vị liên quan. Phó Chi cục trưởng Đinh Văn Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, giám sát, điều phối lực lượng và xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường.

Kế hoạch cũng yêu cầu duy trì đầu mối tiếp nhận phản ánh, kịp thời xác minh thông tin về giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường phối hợp cơ quan Y tế và đơn vị liên quan xác minh, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thông qua đợt cao điểm, tỉnh Gia Lai hướng tới ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao năm 2026.