Gia Lai: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong bố trí cán bộ quản lý, kế toán trường học

Ngày 26/10, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết đã có kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo đó, phường đã sắp xếp 13 cơ sở giáo dục thành 6 cơ sở, giảm số cán bộ quản lý từ 34 xuống còn 19 người, nhân viên kế toán từ 13 xuống còn 8 người. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở GD&ĐT xác định việc bố trí nhân sự quản lý tại một số trường chưa phù hợp với định hướng của UBND tỉnh, trong đó có việc không bố trí 3 hiệu trưởng trường cũ giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới.

Cụ thể, sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hai hiệu trưởng cũ là bà Hồ Thị Hồng Tâm và bà Mạc Hoàn Tố Quyên không đủ tiêu chí bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Bà Tâm còn 5 tháng công tác trước khi nghỉ hưu, trong khi bà Quyên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2025-2026.

Thay vì bố trí hai người giữ chức vụ phó hiệu trưởng, UBND phường lựa chọn bà Trần Thị Thùy Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cũ, và điều động bà Đặng Nguyễn Thu Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng cũ, đảm nhiệm các vị trí này.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sáp nhập. Ảnh: T.H

Tương tự, tại Trường THCS Quang Trung, bà Cao Thị Hồng Nghĩa, hiệu trưởng cũ, không đủ điều kiện làm hiệu trưởng trường mới nhưng không được bố trí làm phó hiệu trưởng. Thay vào đó, UBND phường lựa chọn ông Đặng Văn Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ, và bà Đinh Thị Mộng Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ghềnh Ráng cũ, đảm nhiệm các vị trí phó hiệu trưởng.

Tại Trường THCS Ngô Mây, hai hiệu trưởng cũ là ông Nguyễn An Vinh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà cũng không được bố trí làm phó hiệu trưởng. UBND phường bố trí ông Huỳnh Văn Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây cũ, và bà Trương Thị Ngọc Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cũ, giữ các vị trí này.

Tại buổi làm việc ngày 24/10, bà Hồ Thị Hồng Tâm và ông Nguyễn An Vinh bày tỏ nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới mà chuyển sang làm giáo viên.

Ngoài bất cập trong bố trí cán bộ quản lý, Sở GD&ĐT xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi Trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây là trái quy định. UBND phường Quy Nhơn Nam sau đó đã rà soát, ban hành quyết định điều chỉnh, bố trí lại nhân sự kế toán, bảo đảm mỗi trường có một kế toán theo quy định.

Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, bố trí các hiệu trưởng trường cũ giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới theo định hướng của UBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm.

UBND phường có trách nhiệm thông tin kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ trước ngày 31/10.