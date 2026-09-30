Gia Lai kích hoạt hai động lực mới cho phát triển du lịch

Tiếp sức du lịch cộng đồng từ nguồn lực bản địa

Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với sự kết hợp giữa không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng, núi, biển, hồ, thác cùng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo 2 nghị quyết về phát triển du lịch.

Thời gian qua, một số mô hình du lịch cộng đồng đã hình thành, thu hút người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa, hướng dẫn tham quan và giới thiệu sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, các mô hình vẫn còn nhỏ lẻ, hạ tầng phục vụ khách, kỹ năng quản lý, quảng bá và khả năng liên kết thị trường còn hạn chế.

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 được HĐND tỉnh thông qua đã tạo hành lang chính sách để thúc đẩy các mô hình này phát triển bài bản hơn.

Theo nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng được hỗ trợ vay vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nhà ở phục vụ lưu trú theo mô hình homestay; mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, ăn uống và kinh doanh du lịch.

Các điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, quảng bá trên nền tảng số, xây dựng video, website, fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa điểm đến. Chính sách cũng hỗ trợ đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và phát triển hạ tầng như đường giao thông, nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 là hơn 63 tỷ đồng.

Mở cửa đón khách quốc tế qua đường bay charter

Cùng với việc phát huy nội lực từ cộng đồng, Gia Lai cũng đặt mục tiêu mở rộng thị trường khách thông qua tăng cường kết nối hàng không quốc tế.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất thông qua các nghị quyết.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027 được thông qua nhằm tạo động lực ban đầu để hình thành và phát triển các đường bay charter, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách quốc tế.

Chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh đưa khách quốc tế đến Gia Lai thông qua các chuyến bay charter. Doanh nghiệp được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện về chương trình du lịch, lưu trú, sử dụng sản phẩm dịch vụ địa phương, bảo đảm quy định về hàng không và có kế hoạch quảng bá điểm đến.

Một trong những nội dung đáng chú ý là tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát. Đồng thời, doanh nghiệp đưa khách quốc tế đến Gia Lai qua các chuyến bay này được hỗ trợ 50% mức thu phí, giá vé tham quan tại một số điểm du lịch tiêu biểu.

Chính sách cũng gắn hỗ trợ với hiệu quả khai thác thực tế, yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm tỷ lệ khai thác ghế tối thiểu 50% trong giai đoạn đầu và 70% trong giai đoạn duy trì thị trường.

Việc HĐND tỉnh Gia Lai thông qua hai nghị quyết về phát triển du lịch cho thấy quyết tâm xây dựng ngành du lịch theo hướng đồng bộ, vừa khai thác giá trị văn hóa bản địa, vừa tạo thêm sinh kế cho cộng đồng và mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.

Với những chính sách mới được ban hành, Gia Lai đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và sự đồng hành của nhà nước, tạo nền tảng để ngành du lịch phát triển ổn định, bền vững và nâng cao vị thế điểm đến trong giai đoạn mới.