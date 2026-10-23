Gia Lai: Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống sản phụ mang thai 34 tuần nguy kịch do phù phổi cấp

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) cho biết đơn vị cấp cứu thành công một sản phụ mang thai 34 tuần trong tình trạng nguy kịch do phù phổi cấp, suy hô hấp và tiền sản giật nặng.

Trước đó, vào chiều 22/10, sản phụ L.N.M.D (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, môi tím tái, vã mồ hôi và phù toàn thân.

Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cứu sống sản phụ mang thai 34 tuần nguy kịch do phù phổi cấp. Ảnh ĐVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ D. bị phù phổi cấp gây suy hô hấp, tiền sản giật nặng trên nền bệnh thận mạn giai đoạn 4. Tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp vừa hồi sức và phẫu thuật lấy thai cấp cứu. Sau hơn 30 phút phẫu thuật, bé trai chào đời an toàn, nặng 2,1kg và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Sức khỏe của sản phụ D. đang ổn định dần.

Bé trai chào đời an toàn, nặng 2,1kg. Ảnh ĐVCC

Ca cấp cứu trên một lần nữa khẳng định bản lĩnh chuyên môn và tinh thần phối hợp của đội ngũ y tế Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai.