Gia Lai: Không khí lạnh gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tối 9-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và dự báo tiếp tục tác động đến tỉnh Gia Lai trong đêm cùng ngày.

Trong 6 giờ từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 9-11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, xã Canh Hòa ghi nhận lượng mưa 51,8 mm. Một số khu vực có độ ẩm đất đạt trên 80%, gần bão hòa hoặc đã bão hòa.

Dự báo khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong đêm 9-11 và ngày 10-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông; khu vực giữa tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Tây có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 2-3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông phổ biến 20-22 độ C, phía Tây từ 15-17 độ C. Trong đó, đêm 9-11 và ngày 10-11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Đông dao động 23-25 độ C, phía Tây từ 19-21 độ C. Sang đêm 10-11 và ngày 11-11, nhiệt độ tại phía Đông giảm còn 22-24 độ C, phía Tây từ 18-20 độ C.

Trên vùng biển Gia Lai, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Đáng chú ý, trong những giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Mưa lớn kết hợp với tình trạng đất gần bão hòa làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại một số địa phương. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ gồm An Lão, Canh Liên, Canh Vinh, phường Hoài Nhơn Bắc và Vân Canh. Người dân tại các khu vực miền núi, ven sông suối, sườn dốc cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và không đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, mưa giông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Tình trạng thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Các cơ quan, địa phương cần thông báo kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình gió mạnh, sóng lớn để chủ động xây dựng phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.