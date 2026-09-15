Gia Lai: Không đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý vi phạm giao thông đường thủy

Không để bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kiểm tra chồng chéo

Theo UBND tỉnh, Gia Lai có hoạt động giao thông đường thủy nội địa chủ yếu tại vùng nội thủy dọc bờ biển dài khoảng 134km, đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, các sông lớn và hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi.

Hoạt động đường thủy hiện chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, khách du lịch tại khu vực ven biển, vận chuyển hàng hóa và hoạt động kiểm tra, khai thác tại các lòng hồ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, phương án quản lý, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương cũng chủ động kiểm tra, kiểm soát, từng bước chấn chỉnh điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển và các điểm đón, trả khách.

Đáng chú ý, chưa có bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách được công bố mở theo quy định. Nhiều vị trí đón, trả khách hiện là cầu tàu, bến phao, bãi biển hoặc điểm cập tàu tạm thời.

Một số tuyến cũng chưa hoàn chỉnh về hệ thống báo hiệu, hồ sơ kỹ thuật luồng và điều kiện hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; không để bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kiểm tra chồng chéo.

Việc triển khai phải theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung quản lý các tuyến Hải Cảng - Nhơn Châu, Nhơn Lý - Kỳ Co, Nhơn Hải - Kỳ Co, Nhơn Hải - Hòn Khô và những khu vực có hoạt động vận tải hành khách, du lịch đường thủy trong khu vực biên giới biển.

Nội dung kiểm soát tập trung vào điều kiện thời tiết, sức chở, trang thiết bị cứu sinh, điều kiện của người điều khiển và an toàn tại các điểm lên, xuống khách.

Địa phương phải rà soát toàn bộ các điểm đang sử dụng, không để phát sinh điểm đón, trả khách tự phát mới.

Đối với những vị trí được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời, địa phương phải phối hợp bố trí lối lên, xuống khách an toàn, khu vực chờ, biển cảnh báo, thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc và người điều phối phù hợp.

Chỉ được chạy tàu khi đủ điều kiện an toàn

Sở Xây dựng được giao lập và duy trì danh mục quản lý thống nhất theo từng tuyến, trong đó cập nhật tình trạng pháp lý của tuyến và điểm đón, trả khách; doanh nghiệp, chủ phương tiện; đăng ký, đăng kiểm, sức chở, vùng hoạt động của phương tiện; thuyền viên, người lái và giấy tờ chuyên môn.

Công an tỉnh được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện không đăng ký, hết hạn đăng kiểm, hoạt động sai vùng, chở quá số người; người điều khiển không đủ điều kiện, vi phạm nồng độ cồn; phương tiện thiếu thiết bị cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát người, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới biển; chủ trì kiểm tra phương tiện, người điều khiển và hành khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo.

Khi điều kiện không bảo đảm an toàn, đơn vị vận tải phải chủ động hoãn, hủy hoặc dừng chuyến.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, thuyền trưởng và người lái chỉ tổ chức vận tải khi phương tiện, thuyền viên, người lái, trang thiết bị và giấy tờ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Không chở quá số người, không hoạt động sai vùng hoặc vượt giới hạn kỹ thuật của phương tiện.

Trước mỗi chuyến đi, phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, số lượng hành khách và diễn biến thời tiết.

Khi điều kiện không bảo đảm an toàn, đơn vị vận tải phải chủ động hoãn, hủy hoặc dừng chuyến.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc khu vực biên giới biển chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ sót trách nhiệm hoặc để vi phạm kéo dài thuộc phạm vi quản lý mà không có biện pháp xử lý.