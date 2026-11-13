Gia Lai không để ứng trực mưa lũ hình thức, bỏ vị trí khi nước dâng

Nhiều khu vực ở khu vực phía Đông Gia Lai ngập sâu.

Sơ tán gần 300 người khỏi khu vực nguy hiểm

Chiều 12/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, từ đêm 11 đến trưa 12/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm. Trong đó, xã Canh Liên ghi nhận hơn 182mm, xã An Hòa hơn 159mm.

Dự báo trong ngày và đêm 12/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến giao thông và ngầm tràn.

Đến khoảng 15 giờ ngày 12/11, các địa phương tổ chức di dời, sơ tán hơn 90 hộ dân với gần 300 nhân khẩu tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trường học chủ động kê bàn ghế, di dời tài sản để hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút. An toàn tính mạng người dân được đặt lên trên hết, trước hết; các địa phương phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm

Lực lượng chức năng luôn túc trực, hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng, triển khai phương án sơ tán cụ thể, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và tại nơi sơ tán. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân sơ tán theo quy định.

Lực lượng chức năng được yêu cầu ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt và nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá. Các vị trí nguy hiểm phải được rào chắn, cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Nhiều phương tiện gia cố điểm xung yếu trên tuyến đê Vân Hội (xã Tuy Phước).

UBND tỉnh cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng ứng trực mang tính hình thức, bỏ vị trí hoặc gián đoạn khi nước lũ lên cao. Qua đó, phải phân công, bàn giao ca trực cụ thể, bảo đảm kiểm soát liên tục tại các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, kiên quyết không để người dân đi lại, đánh bắt cá, vớt củi, gỗ hoặc thực hiện các hoạt động khác tại khu vực sông, suối, ngầm tràn, nơi nước lũ chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Đồng thời chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, mực nước các sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; kịp thời cập nhật, thông tin, cảnh báo chính xác đến các địa phương và người dân.

Đối với các hồ chứa lớn, tỉnh yêu cầu chủ động tích nước trong giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn công trình, phục vụ cấp nước, sản xuất trong mùa khô năm 2027 và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño; đồng thời phải có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Ông Tuấn yêu cầu, ngay sau khi mưa lũ giảm, các địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu. Từ đó, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.