Gia Lai không để dôi dư hay lãng phí sau sắp xếp bộ máy

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động rà soát, chuẩn hóa thông tin về tài sản được giao quản lý, sử dụng.

Khắc phục tình trạng “tiền hậu bất nhất” giữa sổ sách và thực tế

Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 4.11.2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai siết chặt công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công trên địa bàn. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này được ấn định chậm nhất trước ngày 12.11.

Động thái này nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài sản công, nhất là trong bối cảnh nhiều cơ quan, tổ chức tại địa phương đang trong giai đoạn rà soát, bàn giao, tiếp nhận và xử lý nhà đất, trang thiết bị sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Theo đánh giá, một trong những mắt xích yếu hiện nay là chất lượng dữ liệu tài sản công chưa đồng bộ. Nhiều trường hợp tài sản đã thay đổi đơn vị quản lý hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng hồ sơ, số liệu kế toán vẫn chưa được cập nhật tương ứng, thậm chí có tài sản chưa được xác định giá trị để quản lý.

Đặc biệt, việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy phải được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động rà soát, chuẩn hóa thông tin về tài sản được giao quản lý, sử dụng; không để xảy ra tình trạng tài sản đã thay đổi đơn vị quản lý nhưng hồ sơ, dữ liệu và sổ sách kế toán chưa được cập nhật tương ứng.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu trong năm 2027 sẽ khắc phục triệt để các tồn tại phát hiện qua đợt Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu, xác định giá trị tài sản và hoàn thiện thủ tục bàn giao giữa các đơn vị.

Xử lý dứt điểm tài sản “đắp chiếu”

Đáng chú ý, trong chỉ đạo lần này của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết xử lý dứt điểm các nhóm tài sản hư hỏng, không thể sử dụng; tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng; tài sản sử dụng không đúng mục đích.

Việc này nhằm hạn chế tối đa tình trạng trụ sở, cơ sở nhà đất nhàn rỗi, xuống cấp gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Việc siết chặt quản lý không chỉ dừng lại ở các con số thống kê, mà hướng tới việc gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng tài sản, bảo đảm mỗi tài sản công đều phải có đơn vị quản lý rõ ràng, sử dụng đúng công năng và mục đích. Đồng thời nhận diện, xử lý kịp thời các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

UBND tỉnh Gia Lai cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, khai thác tài sản công trên địa bàn.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tài sản công đầy đủ, chính xác, minh bạch, phục vụ công tác quản lý, điều hành, bố trí nguồn lực và ra quyết định. Nhất là trong giai đoạn tiếp tục ổn định tổ chức, sắp xếp trụ sở, cơ sở nhà đất và tài sản của các cơ quan, đơn vị sau quá trình tổ chức lại bộ máy.