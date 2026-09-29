Gia Lai: Khởi tố thêm 6 bị can vụ nữ hiệu trưởng lập khống hồ sơ rút gần 500 triệu đồng

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh (cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Lê Thị Mịn (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bà Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, Gia Lai) và Nguyễn Thị Linh, nguyên thủ quỹ của trường, để điều tra vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống, chiếm dụng gần nửa tỷ đồng ngân sách.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Hiệu trưởng và thủ quỹ Trường Mẫu giáo Kon Pne. Ảnh CAGL

Theo kết quả điều tra của Công an, trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025, mặc dù không trực tiếp giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, 6 bị can nói trên đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp sức cho bà Thu và Linh lập các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy.

Từ những hồ sơ này, nhà trường đã chi gần 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí dự toán để thanh toán tiền lương, trích đóng các khoản bảo hiểm và nộp kinh phí công đoàn cho 6 cá nhân.

Sau khi nhận tiền, các cá nhân này chuyển trả lại cho bà Thu và bà Linh để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của nhà trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.