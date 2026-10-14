Gia Lai: Khởi tố thanh niên đâm bạn gái tử vong vì ghen tuông

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Phúc quen biết chị S.K. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, giữa Phúc và chị K. phát sinh mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Phúc ghen tuông, bực tức.

Tối 12/10, sau khi uống bia cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định tìm gặp chị K. để đe dọa, buộc nạn nhân xin lỗi và nối lại tình cảm. Khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến trước phòng ở của chị K. nhưng thấy cửa đóng kín nên dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, rồi xông vào bên trong.

Đối tượng Phạm Minh Phúc. Ảnh CAGL

Tại đây, Phúc yêu cầu chị K. xin lỗi, sau đó rút dao mang theo trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân đưa chị K. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng tham mưu thực hiện các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân cùng gia đình.