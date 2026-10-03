Gia Lai: Khởi tố người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2025, Trương Thị Thu C. tìm gặp bà Trần Thị T. để vay tiền nhằm trả các khoản nợ trước đó và đáo hạn tài sản. Thời gian đầu, việc vay và trả tiền được thực hiện đúng thỏa thuận.

Tuy nhiên, do các khoản vay sau ngày càng lớn, C. phải vay nhiều người để có tiền trả nợ gốc và lãi. Các khoản nợ vì thế ngày càng gia tăng. Đến tháng 3/2026, C. mất khả năng thanh toán.

Dù biết rõ tình trạng tài chính của mình, C. vẫn tiếp tục vay tiền bằng cách đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng, qua đó tạo lòng tin với người cho vay.

Đối tượng C. Ảnh VKSND

Từ tháng 4 đến tháng 5/2026, C. nhiều lần vay của bà Trần Thị T. tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền, C. đều viết giấy mượn tiền xác nhận khoản nợ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền để đáo hạn ngân hàng như đã cam kết, C. dùng số tiền này để trả các khoản nợ cho những người khác.

Sau đó, C. tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu đáo hạn ngân hàng để vay của một cá nhân khác 2,2 tỷ đồng. Nhận được tiền, C. tiếp tục sử dụng để trả nợ cho người khác.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Trương Thị Thu C. đã chiếm đoạt của hai bị hại là 7,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.