Gia Lai: Khởi tố người phụ nữ bán 748 đôi dép CROCS giả

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tạ Thị Ngân (sinh năm 1990, trú phường Diên Hồng) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến việc mua bán 748 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS.

Trước đó, ngày 10/9, từ nguồn tin nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng, tại số 19 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng. Hộ kinh doanh do ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1986) đứng tên đăng ký, vợ ông là Tạ Thị Ngân trực tiếp điều hành hoạt động.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 748 đôi dép các loại gắn nhãn hiệu chữ và hình CROCS trực tiếp trên sản phẩm. Các dấu hiệu nhận diện này không thể bóc tách, tháo rời. Bà Ngân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Theo kết quả kiểm tra, nhãn hiệu trên hàng hóa có dấu hiệu giống với nhãn hiệu chữ và hình CROCS đang được bảo hộ tại Việt Nam, do Công ty TNHH MTV Thương mại thời trang tổng hợp GTF phân phối độc quyền. Tổng giá trị số hàng hóa theo giá niêm yết tại hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng hơn 273 triệu đồng. Cơ quan Công an xác định số dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Trên cơ sở kết quả giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Tạ Thị Ngân đã mua, bày bán 748 đôi dép chưa qua sử dụng giả mạo nhãn hiệu “CROCS” nhằm thu lợi.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Ngân về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 14/11/2025 bởi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Diên Hồng) và đang hoạt động bình thường tại thời điểm kiểm tra.