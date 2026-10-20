Gia Lai: Khởi tố người đàn ông sản xuất hơn 2 tạ cà phê bột giả

Ngày 20/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Quang để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng, phường Hội Phú. Cơ sở này chuyên sản xuất, kinh doanh cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Công an Gia Lai đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Quang. Ảnh CAGL

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 200kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Làm việc với cơ quan Công an, Quang khai nhận đã pha trộn thêm đậu nành và hương liệu trong quá trình sản xuất cà phê.

Tang vật vụ án. Ảnh CAGL

Theo kết luận giám định, toàn bộ số cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường được xác định là hàng giả.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.