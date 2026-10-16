Gia Lai: Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả

Ngày 16/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.H. và V.T.D. (cùng trú thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Đức Cơ và Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra một kho gạo tại thôn Chư Ty 6, xã Đức Cơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông L.V.H. cùng vợ là bà V.T.D. đang trực tiếp đóng gói gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, loại 25kg/bao.

Tang vật vụ án. Ảnh CAGL

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói thành phẩm mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”. Đây là thương hiệu do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đóng gói, phân phối trên thị trường.

Ngoài số gạo thành phẩm nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 5 tấn gạo được sử dụng để đóng gói giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, cùng nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng và các tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, vợ chồng ông L.V.H. khai nhận, do người tiêu dùng ưa chuộng gạo mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” nên đã mua gạo giá rẻ, sau đó đóng vào bao bì mang nhãn hiệu này để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.