Gia Lai: Khởi tố đối tượng sản xuất 202kg cà phê giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (tại phường Hội Phú, Gia Lai). Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T.

Tang vật vụ án. Ảnh CAGL

Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Bị can Nguyễn Thanh Quang tại cơ quan công an. Ảnh CAGL.

Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thu giữ đều là hàng giả.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.