Quá trình điều tra ban đầu xác định: Long thường qua lại khu vực biên giới để mua gỗ lậu và động vật hoang dã từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng sử dụng chiếc xe 16 chỗ loại Mercedes-Benz đã tháo bỏ băng ghế để chở hàng.

Đối tượng Long lợi dụng các đường mòn ở khu vực biên giới để vận chuyển gỗ lậu. Ảnh: Duy Hải

Sau khi mua được hàng, đối tượng lợi dụng đêm tối, đi qua các đường mòn, khu vực vắng vẻ để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng; sau đó tập kết ở 1 lán trại gần khu vực biên giới, rồi chia ra bán cho các xưởng gỗ tại khu vực xã Chư Prông và xã Ia Lâu.

Sau quá trình trinh sát, lên kế hoạch chặt chẽ, ngày 29-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Ia Mơ và lực lượng Kiểm lâm địa bàn kiểm tra hành chính tại lán trại của đối tượng ở khu vực Đội 33, Lâm trường An Biên thuộc xã Ia Mơ.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 46 khối gỗ thuộc các chủng loại căm xe, cà chít… mà đối tượng để trên xe ô tô và ở khu vực xung quanh.

Lán trại ở khu vực biên giới - nơi Long sử dụng để tập kết gỗ. Ảnh: Duy Hải

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều khối gỗ mà Long đã bán cho các xưởng để thu lợi bất chính. Tổng số gỗ lực lượng chức năng thu giữ trong vụ án có trọng lượng hơn 9 m3.

Tổng số gỗ lực lượng chức năng thu giữ trong vụ án có trọng lượng hơn 9 m3. Ảnh: Duy Hải

Ngoài ra, trong lán trại của Long, các trinh sát đã thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Liên quan đến hành vi này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố đối tượng về tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.