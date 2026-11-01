Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra hoạt động kinh doanh tại hộ kinh doanh Trần Văn Quang, chủ cửa hàng sơn nước Quang Diễm, thuộc tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng để xác định nguồn gốc của số hàng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 53 thùng sơn Jotun và 49 bao bột trét Jotun không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 29/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quang về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.