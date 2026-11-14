Gia Lai khởi tố 4 bị can trong 3 vụ án giả mạo nhãn hiệu trang sức

Ngày 14/11, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định có 403 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tạicácc cửa hàng vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Đây là kết quả từ quá trình chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, tập trung đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, trang sức.

Trước đó, ngày 27/10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trên cơ sở kiểm tra hàng hóa trưng bày, niêm yết, kinh doanh tại các cơ sở, kết hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định chuyên môn, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm tại từng cơ sở.

Cụ thể, tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H, lực lượng Công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels. Quá trình điều tra, ngoài việc làm rõ hoạt động thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm, cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Theo lời khai, P.TT, thợ kim hoàn của doanh nghiệp, thừa nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định toàn bộ 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T, cơ quan Công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, có tổng trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TP.HCM, sau đó đưa về Gia Lai để kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M, kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy để bán.

Như vậy, qua kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện 403 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, các vụ việc cho thấy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đưa vào kinh doanh thông qua nhiều phương thức khác nhau, từ trực tiếp gia công tại cơ sở đến thu mua từ các nguồn bên ngoài rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc góp phần ngăn chặn hàng giả lưu thông, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, trang sức.