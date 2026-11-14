Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 4 bị can liên quan hơn 400 món trang sức giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn, phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu thập chứng cứ từ các sản phẩm được trưng bày, niêm yết, kinh doanh tại các cơ sở vàng bạc. Các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa này. Cùng với kết quả giám định chuyên môn, cơ quan công an đã làm rõ nhiều hành vi vi phạm.

Tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H., lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels. Quá trình điều tra, cơ quan công an không chỉ làm rõ hoạt động thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Trong đó, P.T.T, thợ kim hoàn của doanh nghiệp, khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại một tiệm vàng.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., lực lượng công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TP.HCM rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1,03 tỷ đồng.

Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.