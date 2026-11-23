Tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc.

Cụ thể, hai bị can gồm Lê Bảo Nguyên (SN 1975, trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Duy Đoàn (SN 1982, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai). Trong đó, Lê Bảo Nguyên là Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng SIS, có trụ sở tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Duy Đoàn là nhân viên của công ty này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Công ty CP Thương mại và Xây dựng SIS đã mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để tổ chức hoạt động chế biến đá granite tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34, nằm trên địa bàn thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình hoạt động, việc chế biến đá granite phát sinh một lượng lớn chất thải rắn, chủ yếu là bột đá và rẻo đá. Theo quy định, số chất thải này phải được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy trình nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, thay vì tổ chức thu gom, xử lý theo quy định, Lê Bảo Nguyên đã giữ lại số chất thải phát sinh để sử dụng vào mục đích nâng nền khuôn viên nhà máy.

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên bị xác định đã chỉ đạo Nguyễn Duy Đoàn bố trí nhân viên thuê phương tiện vận chuyển bột đá, rẻo đá đến tập kết tại nhiều vị trí trong khuôn viên nhà máy, gây ô nhiễm môi trường.

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu chất thải để phục vụ công tác giám định, làm rõ tính chất và khối lượng chất thải bị đổ trái phép.

Kết quả xác định, tổng khối lượng chất thải bị đổ ra môi trường trái pháp luật lên đến hơn 582 tấn, gồm bột đá và rẻo đá phát sinh từ hoạt động chế biến granite. Đây là chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.