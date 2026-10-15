Gia Lai khơi thông nguồn lực, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển

Gia Lai đang đứng trước những cơ hội phát triển mới với không gian kinh tế rộng mở, nhiều tiềm năng trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tỉnh đang từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nguồn lực và khơi thông các động lực tăng trưởng.

Thực hiện: Hiền Mai - Bá Bính