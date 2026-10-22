Gia Lai khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Gia Lai đang từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo thêm dư địa thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng dự án, tỉnh hướng đến xây dựng hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển chuỗi chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ đầu năm đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút 26 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.611 tỷ đồng, diện tích khoảng 77,8 ha. Lũy kế toàn tỉnh có 493 dự án đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp, tổng vốn 25.663 tỷ đồng, sử dụng khoảng 960 ha đất. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 82%.

Từ mở rộng quy mô các cụm công nghiệp đến đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, Gia Lai đang từng bước tạo lập quỹ đất sản xuất và điều kiện thuận lợi để đón dòng vốn đầu tư.