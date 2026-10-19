Gia Lai khởi động Chiến dịch “Không một mình” năm 2026
Ngày 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khởi động Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tại 3 điểm trường: THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), THPT Pleiku (phường Pleiku) và Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó).
Tham gia chương trình có Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai, các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), đại diện nhà trường, chính quyền địa phương.
Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, Ban Tổ chức tập trung giúp học sinh nhận diện các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng như bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư...
Học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi kết bạn với người lạ, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin nhạy cảm. Khi bị đe dọa, dụ dỗ hay bắt nạt trên mạng, các em cần bình tĩnh lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản vi phạm, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.
Chiến dịch nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong giao tiếp, tương tác và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy cơ; triển khai mô hình “5 phút cùng em” kêu gọi cha mẹ, thầy cô, người lớn dành thời gian lắng nghe trẻ mỗi ngày, tạo sự tin tưởng để các em chia sẻ những vấn đề gặp phải trên môi trường mạng.
Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên, tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ các em trước nguy cơ bị xâm hại trực tuyến.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-2026-post602542.html