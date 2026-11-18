Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Hai dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào có tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.181 tỷ đồng. Khi hoàn thành, 2 dự án dự kiến cung cấp khoảng 169 triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 49,5 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư. Công suất thiết kế của nhà máy là 35 MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến phát điện thương mại vào tháng 5-2028. Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 8-2028.

Theo bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, đại diện chủ đầu tư hai dự án, các đơn vị sẽ tuân thủ nghiêm các quy định trong đầu tư, xây dựng, an toàn lao động; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết việc khởi công 2 dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia. Khi vận hành, dự án sẽ đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.