Dự lễ khởi công có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Siu Hương; các ĐBQH, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo xã Ya Hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương dự lễ khởi công

Trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số - Sức khỏe, Tâm lý, Ngoại ngữ, Công nghệ được xây dựng trên diện tích 459 m², gồm các phòng chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.

Công trình có tổng mức đầu tư 7,14 tỷ đồng. Trong đó, thông qua sự quan tâm, kết nối của Đoàn ĐBQH tỉnh, cụ thể là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 5 tỷ đồng; UBND xã Ya Hội đối ứng 2,14 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Việc khởi công xây dựng trung tâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khởi công

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện và toàn diện; tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng, được chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển năng lực toàn diện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn xã Ya Hội.