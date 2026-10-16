Gia Lai khởi công sửa chữa nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh

Các hạng mục tập trung khắc phục hư hỏng nền, mặt đường, cải thiện hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT trên các đoạn tuyến thuộc quốc lộ 14C, quốc lộ 25 và đường tỉnh 667 với nguồn ngân sách trên 124,4 tỷ đồng.

Thi công sửa chữa mặt đường trên đường tỉnh 667 đoạn qua xã Ya Ma.

Cụ thể, trên quốc lộ 14C, đoạn Km 121+800 - Km129 qua xã Ia Chía được sửa chữa mặt đường hư hỏng, tăng cường mặt đường bằng cấp phối đá dăm và bê tông xi măng, bổ sung rãnh thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT.

Tại Km 145+300 qua xã Ia Nan, công trình thay thế cống cũ bằng cống hộp, xây dựng rãnh thoát nước. Đoạn Km 147+900 - Km148 cũng được bổ sung rãnh dọc. Riêng cầu Ia Pnôn tại Km 155+150 được thay thế khe co giãn và thảm tăng cường mặt cầu.

Trên quốc lộ 25, các đoạn Km 112+300 - Km 117+780 qua xã Ia Sao, Km148 - Km152 qua xã Chư A Thai và Km161 - Km163 qua xã Ia Hrú được sửa chữa hư hỏng, mở rộng và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa. Các hạng mục thoát nước và ATGT cũng được hoàn thiện theo thiết kế.

Đối với đường tỉnh 667, đoạn Km 21+400 - Km23 và Km29 - Km31 được sửa chữa mặt đường hư hỏng đoạn qua xã Ya Ma. Trong đó, các vị trí bong tróc, trơ đá được xử lý, thảm tăng cường mặt đường; đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước và ATGT.

Ông Đỗ Lê Sơn cho biết, hiện tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang chuyển mùa vào mùa khô. Đây là thời điểm thích hợp để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Sau khi triển khai khởi công, một số đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và ATGT trong quá trình thi công.

Các hạng mục triển khai từ tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027.