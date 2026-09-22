Gia Lai khởi công nhà máy xử lý phế thải xây dựng, biến xà bần thành tài nguyên

Biến gánh nặng môi trường thành nguồn vật liệu

Ngày 22/9, tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây), Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai khởi công dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng chủ đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7ha, tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, công suất 480 tấn mỗi ngày, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 2/2027. Đây là nhà máy đầu tiên của tỉnh được đầu tư chuyên biệt để xử lý, tái chế phế thải xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa, chỉnh trang đô thị và đầu tư hạ tầng, lượng xà bần, phế thải xây dựng phát sinh ngày càng lớn. Nếu chỉ chôn lấp hoặc đổ bỏ, địa phương vừa chịu áp lực về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm, vừa lãng phí nguồn vật liệu còn khả năng thu hồi, tái sử dụng.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp xác định nhà máy Long Mỹ - Quy Nhơn không chỉ là nơi tiếp nhận chất thải mà còn đưa vật liệu sau xây dựng trở lại chu trình sử dụng, biến gạch vỡ, bê tông, đất đá và vật liệu tháo dỡ thành nguyên liệu mới.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tiếp nhận, phân loại và xử lý xà bần, phế thải xây dựng. Kim loại, nhựa, giấy cùng các thành phần có khả năng tái chế được thu hồi. Phần vật liệu khoáng được nghiền, sàng để sản xuất cốt liệu tái chế, vật liệu xây dựng, gạch không nung và vật liệu san lấp.

Cách làm này giúp giảm lượng chất thải phải chôn lấp, hạn chế đổ thải sai quy định, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và tạo thêm nguồn vật liệu cho các công trình. Nhà máy cũng dự kiến xử lý một phần chất thải sinh hoạt lẫn trong phế thải xây dựng mà không phát sinh chi phí ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công.

Bà Sen nhấn mạnh hiệu quả dự án không chỉ được đo bằng công suất. Quá trình tiếp nhận, lưu giữ, phân loại và xử lý chất thải phải được kiểm soát chặt; bụi, tiếng ồn, nước thải cùng các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng môi trường phải được giám sát trong suốt quá trình vận hành.

Theo bà Sen, một nhà máy xử lý chất thải phải góp phần giải quyết vấn đề môi trường, không thể tạo ra vấn đề mới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm tái chế và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ nguồn phát sinh đến sản xuất, tiêu thụ vật liệu tái chế.

Mở rộng hạ tầng xử lý chất thải theo hướng tuần hoàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng đầu tư các cơ sở xử lý, tái chế chất thải xây dựng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Hoàng đánh giá dự án Long Mỹ - Quy Nhơn không chỉ giải quyết nhu cầu xử lý phế thải trước mắt mà còn góp phần thay đổi phương thức quản lý chất thải theo hướng thu hồi, tái chế, giảm phát thải và tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Đặc biệt, nhà đầu tư phải lựa chọn công nghệ xử lý tiên tiến, nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái chế vật liệu. Chất thải đầu vào phải được kiểm soát chặt trong quá trình tiếp nhận, lưu giữ và xử lý. Các sản phẩm tái chế chỉ được đưa vào sử dụng khi đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đây là yếu tố quan trọng để hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn thực chất. Tái chế phế thải chỉ phát huy hiệu quả khi sản phẩm đầu ra bảo đảm chất lượng, tham gia được thị trường và quay trở lại các công trình.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai trao hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho phường Quy Nhơn Tây.

Ông Hoàng giao các sở, ngành và chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kiểm tra, giám sát để dự án triển khai đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng.

Dịp này, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai cùng các mạnh thường quân trao 180 triệu đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại phường Quy Nhơn Tây. Trong đó, 120 triệu đồng được dành xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 60 triệu đồng còn lại hỗ trợ các hộ nghèo và người có công trên địa bàn. Hoạt động góp phần sẻ chia khó khăn và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương nơi dự án triển khai.